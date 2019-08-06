Инклюзивный спектакль для детей будет поставлен в Харькове

В Харькове работают над созданием интерактивного спектакля «Три лисички» для детей с особыми потребностями в возрасте от трех до девяти лет.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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