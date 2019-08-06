06.08.2019 16:19

Инклюзивный спектакль для детей будет поставлен в Харькове

В Харькове работают над созданием интерактивного спектакля «Три лисички» для детей с особыми потребностями в возрасте от трех до девяти лет.



//city.kharkov.ua

В проекте принимают участие актеры, художники, музыканты, а также специалисты по инклюзии и развитию детей, которые проводят тренинги и семинары для коллектива.

По словам координатора проекта Анастасии Волковой, во время семинаров и тренингов команда также работает над разработкой специальных игр с элементами интерактивности, чтобы маленькие зрители тоже могли принять участие в будущем представлении.

Шесть бесплатных показов спектакля «Три лисички» пройдут на сцене харьковского Дома актера уже в октябре 2019 года. Еще два раза его покажут в Полтаве.

Проект реализуется общественной организацией «Платформа театральных инициатив» при поддержке Украинского культурного фонда.