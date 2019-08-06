06.08.2019 17:49

На «Kharkiv Fashion 2019» представят коллекцию одежды Ольги Сумской

Народная артистка Украины Ольга Сумская во время осеннего сезона «Kharkiv fashion 2019» представит собственную коллекцию платьев «RIDNA».



На «Kharkiv Fashion 2019» представят коллекцию одежды Ольги Сумской



Актриса создает ее совместно с харьковским дизайнером Марией Бысовой. Уже определены модели, отобраны ткани и необходимые материалы для разработки авторских принтов и узоров.

Идея создания собственной коллекции одежды пришла к Ольге Сумской два года назад, когда она вместе с актером Виталием Борисюком была ведущей «Kharkiv Fashion».

«Конечно, мне нужен был совет настоящих профессионалов, опытных специалистов в этой области, и Мария согласилась на сотрудничество. Обещаю, что будет очень интересно и стильно! Наша одежда не будет затмевать харизму и индивидуальность женщины, наоборот, подчеркнет ее», - отметила Ольга Сумская.

Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, это будет дебютная коллекция актрисы. «Талантливые люди имеют таланты во многих сферах, особенно если это касается творчества. Я уверена, что для Ольги Сумской эта коллекция станет не просто дебютной. Она заложит начало эксклюзивного бренда, который станет популярным не только в Украине», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

По данным управления, сейчас над коллекцией идет активная работа. Главный ее мотив - национальная живопись, представленная на эксклюзивных тканях с авторским принтом. Одежда будет сшита для женщин разных возрастов, поэтому будут платья мини-, миди- и макси-длины. На каждом изделии будут вышиты обереги: на добро, на удачное замужество, на счастье и на хорошую женскую судьбу.

Презентация коллекции одежды Ольги Сумской и Марии Бысовой «RIDNA» состоится во время осеннего сезона «Kharkiv Fashion 2019», который пройдет 11-12 октября.

Отметим, проект «Kharkiv Fashion» организован управлением инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта по инициативе Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.