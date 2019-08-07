Пейзажи Харьковщины – от полковника авиации: в «Мистецтво Слобожанщини» открывается выставка

07.08.2019 09:51

С 9 по 23 августа в малом зале галереи «Мистецтво Слобожанщини» будет экспонироваться персональная выставка живописи Геннадия Валевахина «Цветное вдохновение».

Торжественное открытие персональной выставки живописи Геннадия Валевахина «Цветное вдохновение» пройдет 9 августа в 17:00.

В экспозиции представлены пейзажи нашего края, написанные в разные поры года.

«Перед нами предстают небольшие стремительные реки, закутанные в объятия таинственного леса, живописные цветущие луга, бескрайние просторы степи. Но автор не только фиксирует на холсте увиденные природные красоты, но и вносит в свои работы собственное мироощущение и частичку души», - говорят организаторы.

Геннадий Валевахин – полковник запаса, родился в 1938 году в г. Свободном Хабаровского края. В 1965 году окончил Харьковскую военную инженерную радиотехническую академию ПВО имени Говорова с золотой медалью и более 30 лет проработал в ней преподавателем. Начал рисовать в юношеские годы, но дальнейшее обучение и работа заставили отложить на долгие годы любовь к живописи. В 2014 году Валевахин отправился на занятия по живописи в студию ArtPeople и освоил технику работы мастихином.

Во время работы выставки пройдет ряд мероприятий:

14 августа в 17:00 – просмотр видеозаписи концерта мирового уровня «Владимир Спиваков (скрипка) «Потому, что люблю»!»;

15 августа в 17:00 – лекция на тему: «Фотография в XIX веке: от технологии к искусству. Часть 1». Лектор - Юлия Харина.

20 августа в 17:00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «Люди старого Харьковского университета». Часть 3.

22 августа в 17:00 – творческая встреча с авторами фотовыставки 3-х победителей конкурса «5-я стена. Театры Харьковщины» Маргаритой Корнющенко, Екатериной Погребной и Сергеем Лошатинским.