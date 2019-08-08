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08.08.2019  14:31   

Выставка детских работ на два месяца пропишется в Харькове

С 15 августа по 14 октября в Областном центре культуры и искусства на Пушкинской, 62 будет экспонироваться выставка «Мир глазами «Дивосвіт».


// cultura.kh.ua

Участники выставки – ученики Люботинской школы-интерната «Дивосвіт», являются призерами и лауреатами конкурсов-выставок городского, областного и всеукраинского уровней художественного и декоративно-прикладного искусства.

В 2018–2019 годах их работы были представлены в Верховной Раде Украины на Всеукраинской выставке творческих работ воспитанников школ-интернатов «Дети – деятели искусства».

На выставке будут представлены работы учащихся художественного профиля и воспитанников кружка декоративно-прикладного искусства.

Юные художники воплотили свои таланты в техниках живописи, графики, декоративной росписи, росписи писанок и вышивки.

Презентация работ состоится 12 сентября в 16.00.

Время работы выставки: с 10.00 до 17.30, выходной – суббота, воскресенье. Вход свободный.

Источник:   Центр культуры и искусства
 Тэги:  выставка, харьков
 
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