Выставка детских работ на два месяца пропишется в Харькове

С 15 августа по 14 октября в Областном центре культуры и искусства на Пушкинской, 62 будет экспонироваться выставка «Мир глазами «Дивосвіт».
Участники выставки – ученики Люботинской школы-интерната «Дивосвіт», являются призерами и лауреатами конкурсов-выставок городского, областного и всеукраинского уровней художественного и декоративно-прикладного искусства.
В 2018–2019 годах их работы были представлены в Верховной Раде Украины на Всеукраинской выставке творческих работ воспитанников школ-интернатов «Дети – деятели искусства».
На выставке будут представлены работы учащихся художественного профиля и воспитанников кружка декоративно-прикладного искусства.
Юные художники воплотили свои таланты в техниках живописи, графики, декоративной росписи, росписи писанок и вышивки.
Презентация работ состоится 12 сентября в 16.00.
Время работы выставки: с 10.00 до 17.30, выходной – суббота, воскресенье. Вход свободный.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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