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12.08.2019  09:17   

Выставка настроения открывается в Художественном музее

В Харькове пройдет выставка "Краски моего настроения" Ирины Ковтун.


// sq.com

Открытие выставки – 12 августа в Харьковском художественном музее (ул. Жен-Мироносиц, 11). сообщает SQ.

В экспозиции будут представлены пейзажи, анималистика, цветочные композиции, выполненные в технике масло, акварель, пастель.

Тэги:  выставка, харьков
 
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