Выставка настроения открывается в Художественном музее

В Харькове пройдет выставка "Краски моего настроения" Ирины Ковтун.
Открытие выставки – 12 августа в Харьковском художественном музее (ул. Жен-Мироносиц, 11). сообщает SQ.
В экспозиции будут представлены пейзажи, анималистика, цветочные композиции, выполненные в технике масло, акварель, пастель.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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