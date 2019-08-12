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12.08.2019  09:50   

Харьковчанам расскажут историю возникновения фотографии

15 августа в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится лекция: «Фотография в XIX веке: от технологии к искусству. Часть 1».


// ХОГА
Лектор Юлия Харина откроет завесу тайн, расскажет о зарождении фотографии и о сфере ее применения в 19 веке.

Вход – свободный.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  лекция, харьков
 
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