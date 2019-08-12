Харьковчанам расскажут историю возникновения фотографии

15 августа в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится лекция: «Фотография в XIX веке: от технологии к искусству. Часть 1».
Вход – свободный.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
влажн.:
давл.:
ветер: