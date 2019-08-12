Харьковчанам расскажут историю возникновения фотографии

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 12 августа Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 12 августа Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.