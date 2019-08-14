«Кульчицкий-фест»: в Харькове расскажут о дружбе двух поэтов

14.08.2019 10:56

20 августа состоится лекция харьковского этнографа, культуролога Михаила Красикова «История одной дружбы: Борис Слуцкий и Михаил Кульчицкий».

Лекция пройдет в рамках «Кульчицкий-феста» в галерее «Мистецтво Слобожанщини». Начало в 17:00. Вход – свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Харьковчанин Михаил Кульчицкий (1919 - 1943) - одна из самых ярких фигур авангардной поэзии в СССР конца 1930-х - начала 1940-х годов. Автор стихотворения «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!», вошедший в «Библиотеку всемирной литературы» в 200 томах и переведенный на многие языки, антикультового стихотворения «Разговор с т. Сталиным», строки из которого ходили почти как фольклор до начала 1990-х гг., и других замечательных произведений, которые покоряют и сегодня образным мировидением, погиб в 23 года. Как сложилась его дружба со всемирно известным поэтом Борисом Слуцким (которому в мае этого года тоже исполнилось 100 лет), как она превратилась в литературный факт, пойдет речь в лекции.

В 1991г. в издательстве «Прапор» вышла 270-страничная книга «Михаил Кульчицкий. Вместо счастья. Стихотворения. Поэмы. Воспоминания о поэте», составителем которой был и Михаил Красиков. Также лектор является автором многих научных и научно-популярных трудов, которые посвящены биографии и творчеству Михаила Кульчицкого.