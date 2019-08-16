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16.08.2019  17:33   

Выставка ко Дню города откроется в Художественном музее

С 19 августа по 19 сентября в здании музея по улице Жен-Мироносиц, 11 пройдет выставка работ преподавателей и учащихся харьковских художественных школ «Любимому Харькову посвящается!».


// city.kharkov.ua

Проект, посвященный Дню города, начали в прошлом году Департамент культуры и Школа современных театрально-сценических направлений. Тогда в  экспозицию вошли 63 работы детей до 17 лет, которые изобразили историческую часть города, центральные улицы, памятники архитектуры, а также свои любимые места в Харькове.

В этом году к проекту присоединились Харьковская детская художественная школа №1 им. Репина, Детская художественная школа №2 им. Левченко, детские школы искусств №6 и 7. На выставке будет представлено более 160 работ, выполненных в разных техниках (живопись, графика, скульптура, батик и др.).

Открытие выставки – 19 августа в 16:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выставка, харьков
 
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