19.08.2019 09:18

Творческая встреча с авторами театральной выставки пройдет в Харькове

22 августа в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча победителями конкурса «5-я стена. Театры Харьковщины».



// cultura.kh.ua

На творческой встрече можно будет познакомиться с работами авторов фотовыставки 3-х победителей конкурса «5-я стена. Театры Харьковщины» Маргаритой Корнющенко, Екатериной Погребной и Сергеем Лошатинским, послушать рассказ об их творческом пути и планах на будущее, задать вопросы и посмотреть слайд-шоу фоторабот авторов выставки.



Начало встречи в 17:00. Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).