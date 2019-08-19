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19.08.2019  09:18   

Творческая встреча с авторами театральной выставки пройдет в Харькове

22 августа в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча победителями конкурса «5-я стена. Театры Харьковщины».


// cultura.kh.ua

На творческой встрече можно будет познакомиться с работами авторов фотовыставки 3-х победителей конкурса «5-я стена. Театры Харьковщины» Маргаритой Корнющенко, Екатериной Погребной и Сергеем Лошатинским, послушать рассказ об их творческом пути и планах на будущее, задать вопросы и посмотреть слайд-шоу фоторабот авторов выставки.

Начало встречи в 17:00. Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Тэги:  творческая встреча, харьков
 
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