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19.08.2019  11:24   

Природу, прорастающую сквозь камни, покажут на выставке в Харькове

С 29 августа по 22 сентября Областной центр культуры и искусства представляет выставку живописи Карины Кучеренко «Радуга света».


// cultura.kh.ua

На выставке будет представлено более 20 работ художницы в технике масляной живописи.

Источником вдохновения для Карина Кучеренко являются цветы и пейзажи. В своих произведениях студентка Харьковской академии дизайна и искусств концентрирует внимание на сюжетах природы.

«В ритмической обыденности среди необъятного мегаполиса так важно иногда остановиться на минуту и ​​оглянуться вокруг, увидеть величие природы, прорастает сквозь «камни». Карина Кучеренко своими работами приглашает нас к созерцанию вещей на которые мы обычно не обращаем внимания», – отмечают организаторы.

Открытие выставки состоится 29 августа в 16.00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 1-го этажа. Вход свободный.

Время работы выставки: с 10.00 до 17.30, выходной - суббота, воскресенье.

Источник:   ХООМЦКИ
 Тэги:  выставка, харьков
 
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