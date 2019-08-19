Природу, прорастающую сквозь камни, покажут на выставке в Харькове

С 29 августа по 22 сентября Областной центр культуры и искусства представляет выставку живописи Карины Кучеренко «Радуга света».
На выставке будет представлено более 20 работ художницы в технике масляной живописи.
Источником вдохновения для Карина Кучеренко являются цветы и пейзажи. В своих произведениях студентка Харьковской академии дизайна и искусств концентрирует внимание на сюжетах природы.
«В ритмической обыденности среди необъятного мегаполиса так важно иногда остановиться на минуту и оглянуться вокруг, увидеть величие природы, прорастает сквозь «камни». Карина Кучеренко своими работами приглашает нас к созерцанию вещей на которые мы обычно не обращаем внимания», – отмечают организаторы.
Открытие выставки состоится 29 августа в 16.00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 1-го этажа. Вход свободный.
Время работы выставки: с 10.00 до 17.30, выходной - суббота, воскресенье.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
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