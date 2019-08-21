В саду Шевченко откроется фотовыставка «Герои нашего времени»

Экспозиция, в которую вошли 86 лучших работ харьковских фотографов и любителей пройдет с 22 по 25 августа в саду им. Шевченко.
По словам организаторов, в экспозицию вошли 86 лучших работ харьковских фотографов и любителей, на которых запечатлены сотрудники коммунальных предприятий города в процессе работы. Всего в этом году на конкурс было подано 150 заявок.
«В этот раз отбор фотографий дался нам особенно нелегко. Несмотря на то, что многие работы были сделаны непрофессиональными фотографами, в каждом кадре читается любовь харьковчан к родному городу и чувство благодарности к людям, которые ежедневно своим трудом делают его лучше», – отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.
Кроме работ финалистов этого года, на выставке будут представлены лучшие снимки за все годы существования проекта - всего харьковчане увидят около 200 фотографий.
Выставка будет работать с 10:00 до 21:00.
Справка. Городской фотоконкурс организован управлением инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета и проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Проект реализуется в Харькове с 2017 года. Главные герои фоторабот - работники коммунальных предприятий города. По замыслу организаторов конкурса, его главная цель - показать горожанам ежедневный и сложный труд коммунальщиков и отблагодарить их за то, что делают город красивым и чистым.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
влажн.:
давл.:
ветер: