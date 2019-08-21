21.08.2019 17:01

День города: ведущие солисты ХНАТОБа приглашают на open air концерт

23 августа в 17:00 на площадке перед ХНАТОБом им. Н. В. Лысенко состоится концерт «Україна – це ти».



// Схід Опера

Полуторачасовый концерт посвящен Дню Харькова и 76-й годовщине освобождения города от немецких захватчиков.



«Концерт или представление под открытым небом - это всегда вызов для вокалистов, дирижеров и постановочной группы. Близость к зрителю, дополнительная естественная акустика, погодные условия придают действу живости и реалистичности, однако значительно усложняют работу творческой команды. Открытыми спектаклями, где улица – это сцена, а зрители – прохожие, ХНАТОБ славится с 2014 года. Тогда, несмотря на нервозную атмосферу и угрозы терактов и провокаций, коллектив театра продемонстрировал горожанам мир оперы «Тарас Бульба». В том же году на площадке возле здания ХНАТОБа состоялся первый открытый концерт», – рассказал режиссер-постановщик действа Алексей Дугинов.



Несколько лет назад у творческого коллектива «Схід Opera», в частности у режиссера театра Алексея Дугинова, возникла идея разнообразить программу украинского концерта, соединив арии из опер и классические песни с современными украинскими хитами.



Так возник концерт, объединивший легендарную песню «Черемшина» Василия Михайлюка и украинский романс «Їхав козак за Дунай» с хитами Тины Кароль, Натальи Могилевской и Александра Пономарева.



23 августа горожане смогут услышать уже 3-й концерт «Украина - это ты» с участием солистов, хора и большого симфонического оркестра «Схід Opera», под руководством дирижера ХНАТОБа Павла Багинского.



Нынешняя новинка - стилизованные костюмы. Главный художник ХНАТОБа Надежда Швец разработала эскизы, по которым изготовили современную одежду с аутентичными национальными элементами.



А для создания на площадке соответствующей атмосферы за спинами вокалистов установят декоративные элементы.



Программа концерта «Украина - это ты»



1. А. Александров «Поема про Україну»

2. А. Кос-Анатольский «Ой, піду я межи гори»

3. С. Гулак-Артемовский «Молитва Андрея» из оперы «Запорожец за Дунаем»

4. Укр. нар. песня «Ой, я знаю, що гріх маю»

5. Н. Лысенко «Безмежнєє поле»

6. А. Волощенко «Ніч яка місячна»

7. Укр. нарр. песня «Глибока криниця»

8. А. Кос-Анатольский «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

9. Укр. нар. песня «Чорнії брови»

10. В. Ивасюк «Балада про мальви»

11. Укр. нар. песня «Чотири воли пасу я»

12. В. Верменич «Чорнобривці»

13. Укр. нар. песня «На вулиці скрипка грає»

14. И. Поклад «Чарівна скрипка»

15. В. Михайлюк «Черемшина»

16. А. Пономарев «Варто чи ні»

17. Т. Кароль «Намалюю тобі зорі»

18. Н. Могилевская «Доле моя»

19. А. Пономарев «Я ніколи нікому тебе не віддам»

20. И. Шамо «Де ти тепер»

21. Укр. р. песня «Їхав козак за Дунай»

22. Т. Кароль «Україна – це ти»