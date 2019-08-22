22.08.2019 15:02

Оперу «Мазепа» покажут на площадке перед ХНАТОБом

В День Независимости Украины на площадке перед ХНАТОБом покажут оперу П. Чайковского «Мазепа» в формате open air.



// Схід Опера

Начало спектакля – 24 августа в 20:00



Заинтересованность, которую у зрителей в 2014 году вызвала опера Н. Лысенко «Тарас Бульба», выполненная под открытым небом, побудила коллектив театра продолжить традицию показа оперных спектаклей на открытых площадках.

В этом году выбор пал на оперу «Мазепа», постановка которой в свое время вызвала бурю эмоций в российских СМИ. По мнению глfвного режиссера театра Армена Калояна, Иван Мазепа – человек, мечтавший об объединении украинских земель и государственной независимости как никто другой.



«Советская идеология диктовала свою трактовку образа гетмана Мазепы. В течение длительного времени он фигурировал в многочисленных произведениях писателей, поэтов, композиторов и режиссеров как предатель имперской политики царя Петра I. Постановщики современной представления создали собственную редакцию текста, внесли изменения в музыкальную драматургию оперы, расширили и переосмыслили образ главного героя», – рассказывает главный режиссер «Схід Opera» Армен Калоян.

По замыслу постановщиков харьковской оперы, она не прославляет русское войско и не кидает тень предательства на гетмана Мазепу, сохраняя основную линию оперы - драматическую историю любви Мазепы и Мотри.



Коллектив театра приложил значительные усилия, чтобы зрители горожане, смотреть open air спектакля не ощутили значительного отличия от традиционных сценических интерпретаций оперы Петра Чайковского. Для этой цели были созданы мобильные декорации.



24 августа горожане увидят сторожевые казацкие башни, а площадка перед театром ппревратится в импровизированную сцену. Фоном для развертывания исторических событий послужит декорация с изображением яркого герба гетмана Мазепы.

Роли исполнят:

Партия Мазепы - заслуженный артист Украины, солист «Восток Opera» Дмитрий Маклюк;

Партия Марии - солистка «Восток Opera» Вероника Шут;

Партия Кочубея - солист «Восток Opera» Андрей Доценко.