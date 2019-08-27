Фотовыставка «Созерцание» открывается в Харькове

Работы Анатолия Верясова будут экспонироваться в информационно-выставочном центре «Бузок» с 27 августа по 3 сентября.
«В 2008 году на мой юбилей дети подарили мне первый цифровой фотоаппарат Olimpus. Это была обычная «мыльница» 5Мп, но мне она казалась фантастикой! Интерес и желание заниматься фотографией захлестнули меня с головой», - рассказывает Анатолий Верясов.
В 2011-2014 году фото Анатолия Верясова четырежды попадали в десятку лучших в рубрике «Новые имена» по версии журнала Ptotographer и печатались в бумажной версии издания.
«Мои любимые места для прогулок с фотоаппаратом - окрестности Роганского жилмассива и Докучаево. 15 минут пешком ー и ты уже в другом мире. Природа захватывает и не замечаешь, как прогулка затянулась на 4-5 часов. Много удачных снимков сделано в деревне Огурцово Волчанского района, - рассказывает фотохудожник. – Я открыл для себя сказочный мир фотографии, и приглашаю вас почувствовать его энергетику!»
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажн.:
давл.:
ветер: