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27.08.2019  14:44   

Фотовыставка «Созерцание» открывается в Харькове

Работы Анатолия Верясова будут экспонироваться в информационно-выставочном центре «Бузок» с 27 августа по 3 сентября.


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Фотохудожник родился в 1948 году в городе Баку, учился в Харьковском художественно-промышленном институте на факультете «Интерьер и оборудование», работал на Харьковском художественном промышленном комбинате. Занимался проектированием и декоративным оформлением общественных интерьеров, музеев, площадей.

«В 2008 году на мой юбилей дети подарили мне первый цифровой фотоаппарат Olimpus. Это была обычная «мыльница» 5Мп, но мне она казалась фантастикой! Интерес и желание заниматься фотографией захлестнули меня с головой», - рассказывает Анатолий Верясов.

В 2011-2014 году фото Анатолия Верясова четырежды попадали в десятку лучших в рубрике «Новые имена» по версии журнала Ptotographer и печатались в бумажной версии издания.

«Мои любимые места для прогулок с фотоаппаратом - окрестности Роганского жилмассива и Докучаево. 15 минут пешком ー и ты уже в другом мире. Природа захватывает и не замечаешь, как прогулка затянулась на 4-5 часов. Много удачных снимков сделано в деревне Огурцово Волчанского района, - рассказывает фотохудожник. – Я открыл для себя сказочный мир фотографии, и приглашаю вас почувствовать его энергетику!»

Тэги:  выставка, фото, харьков
 
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