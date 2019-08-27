Фотовыставка «Созерцание» открывается в Харькове

27.08.2019 14:44

Работы Анатолия Верясова будут экспонироваться в информационно-выставочном центре «Бузок» с 27 августа по 3 сентября.

Фотохудожник родился в 1948 году в городе Баку, учился в Харьковском художественно-промышленном институте на факультете «Интерьер и оборудование», работал на Харьковском художественном промышленном комбинате. Занимался проектированием и декоративным оформлением общественных интерьеров, музеев, площадей.

«В 2008 году на мой юбилей дети подарили мне первый цифровой фотоаппарат Olimpus. Это была обычная «мыльница» 5Мп, но мне она казалась фантастикой! Интерес и желание заниматься фотографией захлестнули меня с головой», - рассказывает Анатолий Верясов.

В 2011-2014 году фото Анатолия Верясова четырежды попадали в десятку лучших в рубрике «Новые имена» по версии журнала Ptotographer и печатались в бумажной версии издания.

«Мои любимые места для прогулок с фотоаппаратом - окрестности Роганского жилмассива и Докучаево. 15 минут пешком ー и ты уже в другом мире. Природа захватывает и не замечаешь, как прогулка затянулась на 4-5 часов. Много удачных снимков сделано в деревне Огурцово Волчанского района, - рассказывает фотохудожник. – Я открыл для себя сказочный мир фотографии, и приглашаю вас почувствовать его энергетику!»