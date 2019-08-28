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28.08.2019  15:31   

Словаки и украинцы объединятся в общей выставке

С 31 августа по 14 сентября в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться выставка художественных произведений современных словацких и украинских художников «Словакия – Украина. Дыхание искусства».


// cultura.kh.ua

Выставка посвящена 100-летию основания Словакии и организована при поддержке Посольства Словацкой Республики в Украине и при содействии Почетного консульства Словацкой Республики в г. Харькове.

Работы словацких художников предоставлены галереей Artem Gallery (г. Братислава), а работы украинских художников – общественной организацией «Краски жизни». Также в экспозицию выставки вошли работы украинских художников, которые участвовали в конкурсе «Краски мира. Словакия».

«Словакия – небольшая но прекрасная страна: живописные горы и леса, старинные крепости, уютные города, доброжелательные люди ... Участники конкурса представили свои впечатления и ассоциации на тему Словакия. А интересны они тем, что являются художественными и авторы имели возможность в полной мере проявить свой талант и творческую фантазию в работах», – говорят организаторы выставки.

Торжественное открытие выставки состоится 31 августа в 15:00.

Во время работы выставки пройдут следующие мероприятия:

5 сентября в 17:00 – лекция на тему: «Фотография в XIX столетии от технологии к искусству. Часть 1». Лектор Юлия Харина.

11 сентября в 16:00 – просмотр видеозаписи мероприятия мирового уровня из коллекции Чайки Е.Г. «Игорь Моисеев. Одноактные балеты».

Тэги:  выставка, харьков
 
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