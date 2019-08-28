28.08.2019 15:31

Словаки и украинцы объединятся в общей выставке

С 31 августа по 14 сентября в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться выставка художественных произведений современных словацких и украинских художников «Словакия – Украина. Дыхание искусства».



// cultura.kh.ua

Выставка посвящена 100-летию основания Словакии и организована при поддержке Посольства Словацкой Республики в Украине и при содействии Почетного консульства Словацкой Республики в г. Харькове.

Работы словацких художников предоставлены галереей Artem Gallery (г. Братислава), а работы украинских художников – общественной организацией «Краски жизни». Также в экспозицию выставки вошли работы украинских художников, которые участвовали в конкурсе «Краски мира. Словакия».

«Словакия – небольшая но прекрасная страна: живописные горы и леса, старинные крепости, уютные города, доброжелательные люди ... Участники конкурса представили свои впечатления и ассоциации на тему Словакия. А интересны они тем, что являются художественными и авторы имели возможность в полной мере проявить свой талант и творческую фантазию в работах», – говорят организаторы выставки.



Торжественное открытие выставки состоится 31 августа в 15:00.



Во время работы выставки пройдут следующие мероприятия:



5 сентября в 17:00 – лекция на тему: «Фотография в XIX столетии от технологии к искусству. Часть 1». Лектор Юлия Харина.



11 сентября в 16:00 – просмотр видеозаписи мероприятия мирового уровня из коллекции Чайки Е.Г. «Игорь Моисеев. Одноактные балеты».