03.09.2019 19:29

Харьков участвует в саммите Всемирной федерации туристических городов (ФОТО)

Делегация из Харькова принимает участие в работе саммита Всемирной федерации туристических городов (WTCF), который проходит 3-4 сентября в Хельсинки (Финляндия).



//city.kharkov.ua

В этом году саммит собрал более 400 делегатов из 100 городов 50-ти стран, а также представителей международных туристических организациий.

По словам организаторов, основная задача федерации - улучшение жизни городов с помощью туризма. С момента основания в Пекине (КНР) в 2012 году WTCF успешно провела 7 съездов, посвященных развитию туризма в городах. За это время количество членов федерации возросло с 58 до 218, охватывая 73 страны и региона мира и все сектора международной сферы туризма. Таким образом, WTCF является важной платформой для обмена и сотрудничества между городами и учреждениями в сфере туризма.

Отметим, Харьков стал первым городом в Украине, который вошел во Всемирную федерацию туристических городов. 2 августа 2019 года город получил соответствующее подтверждение аппликационной формы и стал полноправным членом федерации. Теперь Харьков имеет всестороннюю поддержку и доступ к членским услугам WTCF, что позволит развивать сферу туризма и привлекать в город больше иностранных гостей.