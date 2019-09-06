06.09.2019 12:50

В горсовете наградили победителей фотопроекта «Герои нашего города» (ФОТО)

Подведение итогов и награждение победителей II социального фотопроекта «Герои нашего города» состоялось в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Победителей определили в двух номинациях: «Событие» и «Человек за работой». По итогам голосования, в котором принимали участие гости и зрители фотовыставки «Герои нашего города», в номинации «Событие» победу одержал Василий Голосный, 2-е место занял Андрей Воробьев, 3-е место - Илья Пшеничный. В номинации «Человек за работой» победителем стал Антон Верютин, на 2-м месте - Снежана Степанова, на 3-м - Егор Явников.

Начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская вручила победителям дипломы и ценные подарки.

«Герои нашего города» – проект, придуманный и реализованный харьковчанами для харьковчан. Это не только творческий конкурс, но и важный социальный проект, который затрагивает такие понятия, как взаимоуважение и трудолюбие. Это особенно актуально в воспитании подрастающего поколения. Проект ценен еще тем, что в нем принимали участие не только профессиональные фотографы, но и простые жители», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Автор и организатор проекта Олег Егоров поблагодарил всех его участников. Он отметил, что всего в этом году на конкурс прислали 200 фотографий.

«С каждым годом все больше участников присылает нам свои работы, и мы охватываем все больше людей и профессий, помогающих Харькову быть чистым, безопасным и красивым. В этом году в конкурсе приняли участие 18 фотографов, приславших почти 200 работ, 86 из которых комиссия отобрала для выставки. В голосовании приняло участие более 700 харьковчан. Герои нашего города достойны признания», – подчеркнул Олег Егоров.

Напомним, городской фотопроект «Герои нашего города» проходил в Харькове с 24 июля по 15 августа. В нем приняли участие профессиональные фотографы и фотографы-любители. Героями их снимков традиционно стали работники коммунальных служб.

По словам организаторов конкурса, благодаря «живым» кадрам харьковчане увидели в работе настоящих героев нашего города – тех, кто строит, чинит, убирает и делает Харьков красивее, тех, кто лечит и спасает жизни горожан.

Лучшие работы конкурса были представлены на фотовыставке в саду им. Шевченко, которая проходила с 23 по 25 августа. В экспозицию вошли 86 фотографий этого года, а также лучшие снимки за все годы существования проекта - всего харьковчане смогли увидеть около 200 фотографий. Победителей конкурса определяли гости фотовыставки.

Справка. Городской фотоконкурс «Герои нашего города» организован управлением инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета и проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Проект реализуется с 2017 года.