06.09.2019 14:23

Молодежь Харькова развивает развлекательную инфраструктуру

Молодежный совет при Харьковском городском голове реализует проекты по развитию музыкальной культуры и ночной развлекательной инфраструктуры.



//city.kharkov.ua

Об этом рассказали вчера, 5 сентября, на 8-й сессии Молодежного совета.

Как сообщил и.о. председателя комиссии по вопросам развития ночной жизни Артур Приймак, основные направления работы комиссии – поддержка некоммерческих направлений в сфере культуры; создание климата для организации больших фестивалей и развития музыкальных культур; адаптация ночной развлекательной инфраструктуры для туристов. По его словам, развлекательные заведения должны иметь высокий уровень качества, и лучшие из них можно указать в путеводителях по Харькову.

«У нас в городе существуют различные музыкальные сообщества со своими идеями. Некоммерческие направления нужно поддерживать и распространять. Нужно предоставлять площадки, привлекать партнеров, создавать климат для привлечения больших фестивалей. Для этого нужно комплексное развитие всех сфер ночной жизни, поэтому комиссия общается с их представителями», - рассказал Артур Приймак.

Он отметил, что комиссии уже удалось реализовать ряд проектов, среди которых - «Безопасность» (размещение социальной рекламы в развлекательных заведениях, охват - около 400 тыс. чел.); DJ Stream (прямые трансляции выступлений ди-джеев на интересных локациях, охват - 150 тыс. чел.); круглые столы, лекции и мастер-классы для представителей развлекательной сферы (пять мероприятий, 600 участников).

Кроме того, по словам Артура Приймака, представители комиссии занимаются благотворительностью. В частности, на Международный день ди-джея они организовали благотворительную вечеринку, а также осуществили мечту воспитанника Центра социально-психологической реабилитации детей. Записали песню мальчика на студии звукозаписи и организовали его выступления на День защиты детей в реабилитационном центре, на площадке возле Харьковского национального театра оперы и балета и на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.