06.09.2019 17:19

Харьков презентует в Бразилии слобожанские вышиванки

Вышиванки из Слобажанщины и фотовыставку о Харькове презентует делегация Харьковского городского совета в бразильском городе Куритиба.



//city.kharkov.ua

Как сообщила сегодня, 6 сентября, в пресс-центре городского совета секретарь Почетного консула Федеративной Республики Бразилия Екатерина Чучилина, показ вышиванок и фотовыставка, посвященная Дню города Харькова, состоятся 17 сентября в «Украинском доме» города Куритибы. Мероприятие пройдет в рамках визита делегации Харькова в Бразилию с 17 по 21 сентября.

«В показе национальных нарядов из Слобожанщины примет участие танцевальный коллектив Куритибы «Барвинок», который исполняет в Бразилии украинские танцы. Также в «Украинском доме» будет презентована фотовыставка «365-летие Харькова». Мы уверены, что этот вечер станет символом знакомства Куритибы с Харьковом», - отметила Екатерина Чучилина.

Также, по ее словам, харьковчане презентуют жителям Бразилии коллекцию украинских монет и купюр, которая будет передана музею Куритибы.

Кроме того, делегаты из Харькова проведут встречи с представителями украинской диаспоры, проживающими в Куритибе и Рио-де-Жанейро.

Отметим, в Бразилии проживают около 500 тыс. украинцев, при этом наибольшее количество представителей диаспоры – около 80% - обосновалось в штате Парана и его столице Куритибе. Первые эмигранты из Украины поселились в Бразилии около 130 лет назад.