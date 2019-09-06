06.09.2019 19:48

Харьковская школа искусств приняла участие в международной конференции в Китае

Опытом организации художественного образования харьковчан заинтересовались в Китае.



//city.kharkov.ua

Масштабная конференция «Гуманистические качества образования» в рамках Недели культуры состоялась в августе в городе Шицзячжуан (Китай).

Участие в мероприятии приняли представители 17 стран, в частности, Франции, Сингапура, Бразилии, Словакии, Румынии, Беларуси, Таиланда и пр. Украину на форуме представляла директор Харьковской школы искусств для подростков и взрослых Татьяна Белорус.

Участников конференции заинтересовала уникальная концепция школы, где при поддержке руководства города Харькова получают художественное образование горожане любого возраста.

Татьяна Белорус поделилась собственным педагогическим опытом и приняла участие в методических встречах и обсуждениях вопросов дальнейшего сотрудничества.