09.09.2019 09:38

В Муниципальной галерее покажут работы студентов-архитекторов

Открытие выставки студенческих работ «Open/Work» состоится в среду, 11 сентября, в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15).



// city.kharkov.ua

В экспозицию войдут работы 33 студентов Харьковской архитектурной школы. В галерее сообщили, что выставки студенческих работ у них проводятся редко, а настолько качественных не было уже давно. С этой экспозиции Харьковская школа архитектуры начинает новый учебный год и новую публичную программу, в которую войдут конференции, открытые лекции, дискуссии и воркшопы.

Директором программы бакалавриата, по которой обучаются авторы выставки, является польский архитектор Куба Снопек, а кураторами выставки - его американские коллеги Эшли Бигхем и Эрик Херманн (бюро «Outspot Office»). По их словам, работы будут интересны именно харьковчанам, потому что студенты ХША каждый день изучали город, посещали различные городские учреждения, придумывали, как размещать здания в существующем пространстве Харькова.



На выставке будут представлены работы из различных материалов - бетона, металла, дерева; архитектурные макеты и планы общественных пространств и частных домов; портфолио, чертежи, графические работы.



«Эти работы - не картины или фотографии, которые привыкли видеть посетители Муниципальной галереи, но они не менее важны для формирования арт-среды, сферы современного визуального искусства, - отметила директор галереи Татьяна Тумасян. - ХША - это проект, который очень важен не только для профессионального архитектурного сообщества, но и для харьковского культурного пространства. Эти ребята, я надеюсь, в будущем сформируют облик украинских, и не только, городов».



Начало открытия выставки - в 18:00.