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09.09.2019  17:31   

ДовженкоFest: как Харьков отмечает юбилей режиссера

К 125-летию Александра Довженко в Харькове проведут интерактивную выставку и флешмоб.


// ХОГА
Мероприятия в рамках «ДовженкоFest» стартуют в день рождения писателя и кинорежиссера - 10 сентября - и продлятся до конца месяца.

10 сентября в 16:00 в помещении КУ «ООМЦКИ» (ул. Пушкинская, 62) состоится торжественное открытие интерактивной выставки «Довженко - наиболее известный в мире украинец ХХ века». На ней будут представлены карикатуры, шаржи, фотографии со съемочных площадок и интересные малоизвестные факты о жизни Александра Довженко. У выставки будет современный формат: посетители смогут ознакомиться с экспонатами с помощью аудиогида - чтобы подключиться к нему, будет достаточно считать с помощью смартфона QR-код перед входом в выставочный зал.

13 сентября в 16 часов на ступеньках перед входом в помещение КУ «ООМЦКИ» пройдет флешмоб «Харьков читает Довженко» с привлечением членов Национального союза писателей Украины, известных поэтов Харьковской области и студенческой молодежи Харькова. Во время этого мероприятия каждый желающий сможет прочитать отрывок из любого произведения, дневников и писем Александра Довженко. Для этого на импровизированной сценической площадке будет «свободный» микрофон.

В рамках «ДовженкоFest» также запланировано проведение интерактивного мероприятия «Художественная мастерская», во время которого участников ждет мастер-класс по рисунку.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  довженко, фестиваль, харьков
 
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