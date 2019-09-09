Татьяна Настаченко получила театральную премию

Церемония награждения лауреатов Независимой театральной премии имени Вячеслава Панченко состоялась 6 сентября в Харьковском государственном академическом театра кукол им. В. А. Афанасьева.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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