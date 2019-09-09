09.09.2019 17:41

Татьяна Настаченко получила театральную премию

Церемония награждения лауреатов Независимой театральной премии имени Вячеслава Панченко состоялась 6 сентября в Харьковском государственном академическом театра кукол им. В. А. Афанасьева.



//city.kharkov.ua

Мероприятие прошло в формате концерта.

Его участниками и гостями стали ведущие актеры, режиссеры, драматурги, известные общественные и политические деятели города Харькова и Украины.

В номинации «Яркий администратор» победителем стала директор коммунального учреждения культуры «Муниципальный центр культурных инициатив» Татьяна Настаченко.

Отметим, что премия была основана в 2018 году в память о заслуженном работнике культуры Украины, бывшем заместителе директора театра кукол им. В. А. Афанасьева Вячеславе Панченко, который умер в январе 2018 года.

Он работал в театре 47 лет и считается лучшим театральным администратором Харькова. Премия присуждается за достижения в области театрального искусства и вручается один раз в год.