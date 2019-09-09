Главная Новости Культура и Туризм Татьяна Настаченко получила театральную премию
09.09.2019  17:41   

Татьяна Настаченко получила театральную премию

Церемония награждения лауреатов Независимой театральной премии имени Вячеслава Панченко состоялась 6 сентября в Харьковском государственном академическом театра кукол им. В. А. Афанасьева.


//city.kharkov.ua
Мероприятие прошло в формате концерта.
 
Его участниками и гостями стали ведущие актеры, режиссеры, драматурги, известные общественные и политические деятели города Харькова и Украины.
 
В номинации «Яркий администратор» победителем стала директор коммунального учреждения культуры «Муниципальный центр культурных инициатив» Татьяна Настаченко.
 
Отметим, что премия была основана в 2018 году в память о заслуженном работнике культуры Украины, бывшем заместителе директора театра кукол им. В. А. Афанасьева Вячеславе Панченко, который умер в январе 2018 года.
 
Он работал в театре 47 лет и считается лучшим театральным администратором Харькова. Премия присуждается за достижения в области театрального искусства и вручается один раз в год.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  настаченко, премия вячеслава панченко, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.12 Центральный парк культуры и отдыха Рождество в Парке Горького: колядки, вертеп и дискотека
 
 

Видео

В аннексированном Крыму шторм унес жизни шести человек. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 