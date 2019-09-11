11.09.2019 16:02

«Лебединое озеро» на воде: харьковчан ждет необычная премьера (ВИДЕО)

В Схід Опера/ХНАТОБ готовят уникальную постановку – балет на воде «Лебединое озеро. Water fantasy» на музыку Петра Чайковского.



// Vgorode

Премьера состоится 1, 2, 3 и 4 ноября, сообщили Vgorode в пресс-службе театра.

«Танец замыслен не просто «на берегу» озера, а как бы прямо на его поверхности, в большом, но неглубоком бассейне размером 12х16 метров, который уже изготовлен и сейчас используется для репетиций. Ноги танцовщиков и балерин оказываются под водой по щиколотку, что практически не мешает исполнению традиционных балетных па и сложных партерных элементов современного танца, когда тела артистов полностью покрыты водой», – рассказывает Заслуженный деятель искусств Украины Александр Чепалов.

Постановщиком «Лебединого озера» на воде в ХНАТОБе выступил французский балетмейстер Йохан Нус, которого харьковские зрители знают по балетам «Маленький принц» и «Красавица и чудовище». Партии черных лебедей Нусс поручил танцовщикам, белых – балеринам. Для 1 акта постановки готовят костюмы в модном нынче и непринужденном стиле кежуал, лебединые сцены (2 и 4 акт) будут выглядеть как типичная неоклассика, а третий акт (во дворце) предстанет гламурным, но в черно-белой гамме.

«Есть много сюрпризов в хореографии. Например, танец маленьких лебедей на водной глади будут исполнять не четыре танцовщицы, как обычно, а сразу двенадцать, причем движения танца останутся прежними, изменится только его пространственная композиция», – добавил Чепалов.

Всех секретов будущей постановки пока не раскрывают, но в ХАТОБе уверены: это будет грандиозная премьера. К тому же, постановка одна из самых дорогих в истории театра.