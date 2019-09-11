11.09.2019 16:01

Харьковский психотерапевт приглашает на выставку «Мой уютный мир»

С 19 сентября по 5 октября в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка живописи харьковского врача Ольги Прасол «Мой уютный мир».



// cultura.kh.ua

Торжественное открытие выставки состоится 19 сентября в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.

Ольга Прасол – профессиональный врач-психотерапевт и невролог, работает в Харьковской городской поликлинике №8.

Но в ее жизни место и для творчества. Занимаясь изобразительным искусством в качестве хобби, она преуспела и в этом увлекательном деле, радуя и вдохновляя зрителей своими волшебными произведениями.



На портретах и ​​пейзажах изображены то, что вдохновляет художницу и близок по душе: семья, близкие люди, родной дом, животные, путешествия, прекрасная природа и архитектура. Интересны и фантазийные композиции, в которых, в виде сказочных аллегорий воплотились ощущение и эмоции художницы, говорят организаторы выставки.



«Такой теплый мир я стараюсь создать в своих работах не случайно, ведь у всех нас немало забот и проблем, которые иногда не дают возможности остановиться, поднять голову и увидеть в окружающем мире добро и красоту, – говорит о своем творчестве сама художница. – И я очень надеюсь, что мое увлечение живописью подарит вам положительные эмоции, улыбку и желание творить добро. Ведь если мы будем излучать свет, вселенная отразит его нам».



Во время работы выставки пройдут следующие мероприятия:



20 сентября в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «Поэзия как любовь, любовь как поэзия».



21 сентября в 16:00 – презентация книги-фотоальбома известного фотографа Владимира Оглоблина «Время Федецкого», посвященной выдающемуся фотографу 19 ​​– нач. 20 века.



26 сентября в 17:00 – лекция на тему: «История моды. Опасная мода прошлого. Часть 1». Лектор Юлия Харина.



2 октября в 17:00 – творческая встреча с автором персональной выставки живописи харьковского врача Ольги Прасол «Мой уютный мир».



3 октября в 17:00 – творческая встреча с организаторами выставки живописных произведений американского художника Шри Чинмоя «Птицы мечтают о мире-свободе».