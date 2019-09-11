Харьковский психотерапевт приглашает на выставку «Мой уютный мир»

С 19 сентября по 5 октября в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка живописи харьковского врача Ольги Прасол «Мой уютный мир».
Торжественное открытие выставки состоится 19 сентября в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.
Ольга Прасол – профессиональный врач-психотерапевт и невролог, работает в Харьковской городской поликлинике №8.
Но в ее жизни место и для творчества. Занимаясь изобразительным искусством в качестве хобби, она преуспела и в этом увлекательном деле, радуя и вдохновляя зрителей своими волшебными произведениями.
На портретах и пейзажах изображены то, что вдохновляет художницу и близок по душе: семья, близкие люди, родной дом, животные, путешествия, прекрасная природа и архитектура. Интересны и фантазийные композиции, в которых, в виде сказочных аллегорий воплотились ощущение и эмоции художницы, говорят организаторы выставки.
«Такой теплый мир я стараюсь создать в своих работах не случайно, ведь у всех нас немало забот и проблем, которые иногда не дают возможности остановиться, поднять голову и увидеть в окружающем мире добро и красоту, – говорит о своем творчестве сама художница. – И я очень надеюсь, что мое увлечение живописью подарит вам положительные эмоции, улыбку и желание творить добро. Ведь если мы будем излучать свет, вселенная отразит его нам».
Во время работы выставки пройдут следующие мероприятия:
20 сентября в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «Поэзия как любовь, любовь как поэзия».
21 сентября в 16:00 – презентация книги-фотоальбома известного фотографа Владимира Оглоблина «Время Федецкого», посвященной выдающемуся фотографу 19 – нач. 20 века.
26 сентября в 17:00 – лекция на тему: «История моды. Опасная мода прошлого. Часть 1». Лектор Юлия Харина.
2 октября в 17:00 – творческая встреча с автором персональной выставки живописи харьковского врача Ольги Прасол «Мой уютный мир».
3 октября в 17:00 – творческая встреча с организаторами выставки живописных произведений американского художника Шри Чинмоя «Птицы мечтают о мире-свободе».
Сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. Однако не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все «за» и «против».
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