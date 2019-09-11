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11.09.2019  16:19   

Муниципальный культурный центр начал новый сезон

Харьковский муниципальный культурный центр начал новый творческий сезон проведением Дня открытых дверей.


//city.kharkov.ua
В этот день гостей центра встречали аниматоры и ростовые куклы, для детей прошли конкурсы и игры, на улице размещались сказочные фотозоны.
 
Дети и родители имели возможность познакомиться с деятельностью каждого творческого коллектива, пообщаться с руководителями кружков и записаться в понравившийся.
 
Также для гостей центра прошел театрализованный концерт.
 
Напомним, в Харьковском муниципальном культурном центре действуют школа танца «Авансцена», вокальная шоу-группа «Новые люди», детская и молодежная театральные студии «Мадригал», цирковая студия «Ист файер», ансамбль народного грузинского танца «Колхети», студия спортивного бального танца «Харизма».  
 
Центр расположен по адресу: ул. Плехановская, 77.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  муниципальный культурный центр, новый сезон, харьков
 
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