11.09.2019 16:19

Муниципальный культурный центр начал новый сезон

Харьковский муниципальный культурный центр начал новый творческий сезон проведением Дня открытых дверей.



//city.kharkov.ua

В этот день гостей центра встречали аниматоры и ростовые куклы, для детей прошли конкурсы и игры, на улице размещались сказочные фотозоны.

Дети и родители имели возможность познакомиться с деятельностью каждого творческого коллектива, пообщаться с руководителями кружков и записаться в понравившийся.

Также для гостей центра прошел театрализованный концерт.

Напомним, в Харьковском муниципальном культурном центре действуют школа танца «Авансцена», вокальная шоу-группа «Новые люди», детская и молодежная театральные студии «Мадригал», цирковая студия «Ист файер», ансамбль народного грузинского танца «Колхети», студия спортивного бального танца «Харизма».

Центр расположен по адресу: ул. Плехановская, 77.