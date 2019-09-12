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12.09.2019  14:32   

В выходной можно выбрать бесплатный фильм под открытым небом

14 сентября киноманов Харькова и просто любителей посмотреть душевные фильмы приглашают на последний в этом сезоне открытый кинопоказ.


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Киносеанс начнется в 19:30 с тыльной стороны ХНАТОБа (Схid OPERA Просто Неба stage), сообщают организаторы мероприятия.

Зрителям предложат посмотреть один из следующих фильмов:
«Джуманджи» (1995)
«Красотка» (1990)
«Полицейская академия 2» (1985)
«Охотники за привидениями» (1984)

Какой фильм смотреть, выберут на месте с помощью онлайн голосования.

Вход свободный.

Тэги:  кинопоказ, хнатоб, харьков
 
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