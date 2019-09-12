В выходной можно выбрать бесплатный фильм под открытым небом

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 12 сентября Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 12 сентября Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.