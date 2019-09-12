В выходной можно выбрать бесплатный фильм под открытым небом

14 сентября киноманов Харькова и просто любителей посмотреть душевные фильмы приглашают на последний в этом сезоне открытый кинопоказ.
Киносеанс начнется в 19:30 с тыльной стороны ХНАТОБа (Схid OPERA Просто Неба stage), сообщают организаторы мероприятия.
Зрителям предложат посмотреть один из следующих фильмов:
«Джуманджи» (1995)
«Красотка» (1990)
«Полицейская академия 2» (1985)
«Охотники за привидениями» (1984)
Какой фильм смотреть, выберут на месте с помощью онлайн голосования.
Вход свободный.
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Ежегодно в сентябре в Гарвардском университете вручают так называемую Шнобелевскую премию, присуждаемую за самые необычные и нелепые научные открытия.
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