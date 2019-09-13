Фестиваль «Сад песен Сковороды» пройдет в віходніе под Харьковом: программа

Фестиваль пройдет 14 сентября в поселке Бабаи.
Культурно-художественное мероприятие будет проводиться как непрерывное действо современного музыкального фольклорного и поэтического искусства.
С 10:00 до 18:00 на территории «Холодного Сковородиновского колодца» и Грушевой поляны «Грушника» в Бабаевскому лесу будут выступать народные коллективы и группы, солисты, профессиональные музыканты и исполнители-любители из Харькова и разных районов области.
В рамках мероприятия также будет работать поэтическая площадка, где поэты изо всех районов Харьковской области смогут ознакомить гостей праздника со своими произведениями.
У Черного озера состоится художественный пленэр, на Грушевой поляне будет работать выставка работ народных художников, а на площадке «Песенный двор» будут звучать украинские песни.
Кроме того, на выставке-продаже представят различные виды декоративно-прикладного искусства.
Для детей будет работать детская площадка с аниматорами и аттракционами, мастер-классы по живописи, квесты по территории Бабаевского леса.
Не спешите реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. Какие-то из них, возможно, и смогут принести настоящую пользу, но от большинства идей, увы, придется отказаться.
Ясной погодой нас этот день не порадует – облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Сегодня IT-тишники отмечают неофициальный праздник программистов и компьютерщиков, отмечаемый на 256-й день года.
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