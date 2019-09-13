13.09.2019 14:31

Фестиваль «Сад песен Сковороды» пройдет в віходніе под Харьковом: программа

Фестиваль пройдет 14 сентября в поселке Бабаи.



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Культурно-художественное мероприятие будет проводиться как непрерывное действо современного музыкального фольклорного и поэтического искусства.

С 10:00 до 18:00 на территории «Холодного Сковородиновского колодца» и Грушевой поляны «Грушника» в Бабаевскому лесу будут выступать народные коллективы и группы, солисты, профессиональные музыканты и исполнители-любители из Харькова и разных районов области.

В рамках мероприятия также будет работать поэтическая площадка, где поэты изо всех районов Харьковской области смогут ознакомить гостей праздника со своими произведениями.

У Черного озера состоится художественный пленэр, на Грушевой поляне будет работать выставка работ народных художников, а на площадке «Песенный двор» будут звучать украинские песни.

Кроме того, на выставке-продаже представят различные виды декоративно-прикладного искусства.

Для детей будет работать детская площадка с аниматорами и аттракционами, мастер-классы по живописи, квесты по территории Бабаевского леса.