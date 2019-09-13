Главная Новости Культура и Туризм Фестиваль «Сад песен Сковороды» пройдет в віходніе под Харьковом: программа
13.09.2019  14:31   

Фестиваль «Сад песен Сковороды» пройдет в віходніе под Харьковом: программа

Фестиваль пройдет 14 сентября в поселке Бабаи.


// Facebook

Культурно-художественное мероприятие будет проводиться как непрерывное действо современного музыкального фольклорного и поэтического искусства.

С 10:00 до 18:00 на территории «Холодного Сковородиновского колодца» и Грушевой поляны «Грушника» в Бабаевскому лесу будут выступать народные коллективы и группы, солисты, профессиональные музыканты и исполнители-любители из Харькова и разных районов области.

В рамках мероприятия также будет работать поэтическая площадка, где поэты изо всех районов Харьковской области смогут ознакомить гостей праздника со своими произведениями.

У Черного озера состоится художественный пленэр, на Грушевой поляне будет работать выставка работ народных художников, а на площадке «Песенный двор» будут звучать украинские песни.

Кроме того, на выставке-продаже представят различные виды декоративно-прикладного искусства.

Для детей будет работать детская площадка с аниматорами и аттракционами, мастер-классы по живописи, квесты по территории Бабаевского леса.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  сковорода, фестиваль, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Общество В центре Харькова устроят хоровой флешмоб 08.09 Культура и Туризм Завтра в Сковородиновке пройдет яблочный фестиваль 24.11 Культура и Туризм На Харьковщине покажут фильм о «сковородинских» местах
 
 

Видео

У учеников школы №17 появился современный стадион
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 