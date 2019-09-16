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16.09.2019  18:49   

Во вторник - открытие второй Биеннале молодого искусства

Официальное открытие конкурса-фестиваля творческой молодежи «Вторая Биеннале молодого искусства» состоится 17 сентября (начало - в 18:00) в 5-м подъезде Госпрома (пл. Свободы, 5).


//city.kharkov.ua
Во время мероприятия пройдет награждение дипломантов основной программы.
 
Как сообщили организаторы, это биеннале - самое ожидаемое событие года в Украине в области визуальных искусств. Харьков является вторым городом после Киева, который будет принимать это масштабное событие. Тема биеннале этого года: «Кажется, я захожу в наш сад», а сама карта мероприятия является метафорой ботанического сада и приглашением в путешествие по Харькову.
 
Биеннале имеет 16 локаций, большинство из которых никогда не принимали художественных проектов.
 
17 сентября в 18:00 одновременно откроются основные выставочные пространства - два этажа в историческом корпусе гостиницы «Харьков» и Центр современного искусства «ЕрмиловЦентр».
 
Экспозиция в гостинице будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00. Там будут представлены 28 проектов из основной программы. Вход - через арку за кафе «Харек» с ул. Тринклера.
 
В «ЕрмиловЦентре» представят еще 11 проектов. Время его работы -   с 12:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.
 
Также проекты основной программы можно будет увидеть в таких локациях:
- 5-й подъезд Госпрома (пл. Свободы, 5), время работы в будни и субботу - 11:00-20:00, воскресенье - выходной;
- Ботанический сад Харьковского национального университета им. Каразина (Клочковская, 52), время работы в будни - 9:00-18:00, суббота - выходной; воскресенье - 12:00-18:00;
- обсерватория Научно-исследовательского института астрономии Харьковского национального университета им. Каразина (ул. Сумская, 35), время работы в будни - 9:00-18:00, суббота - 14:00-18:00, воскресенье - выходной;
- сквер возле Харьковской школы архитектуры (ул. Конторская, 5).
 
Всего в рамках биеннале состоится более 50 событий в 16 городских локациях. Биеннале продлится до 31 октября. Полная программа конкурса-фестиваля - здесь.
 
Справка. Биеннале основана Министерством культуры Украины. В 2019 году в ней приняли участие художники со всей Украины. Всего на конкурс-фестиваль поступило 390 заявок. В финальной экспозиции участвуют 44 проекта, созданные 54 авторами и авторскими коллективами.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  биеннале, выставка, харьков
 
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