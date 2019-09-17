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17.09.2019  11:26   

О харьковском наследии Бекетова расскажут на экскурсиях

Акция «Дни европейского наследия», в рамках которой для харьковчан проведут различные экскурсии, состоится 21 сентября в Харькове.


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В этом году для экскурсий выбраны объекты, ориентированные на ознакомление харьковчан с архитектурным наследием Алексея Бекетова, который построил более 40 зданий, половина из которых признаны архитектурными шедеврами в стиле классической архитектурной школы и модерна.

В рамках «Дней европейского наследия» жителей города приглашают посетить Дом ученых, Харьковскую государственную научную библиотеку им. В.Г. Короленко и Музей А. Бекетова.

Расписание экскурсий:
10:00 - 11:00 - Дом ученых (ул. Жен-Мироносиц, 10);
11:30 - 12:30 - Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко (пер. Короленко, 18);
13:00 - 14:00 - Музей А. Н. Бекетова при Харьковском национальном университете городского хозяйства (ул. Маршала Бажанова, 17).

Зарегистрироваться на экскурсии можно здесь.

Организатор мероприятия - Департамент международного сотрудничества.

Отметим, в этом году Харьков уже в пятый раз присоединится к международной акции, которая проходит с 1991 года под эгидой Совета Европы. Мероприятия по модели «открытых дверей» традиционно проходят в выходные дни и предусматривают возможность ознакомления жителей Харькова с достопримечательностями, которые в обычные дни мало доступны для посещения широкой публикой.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  экскурсия, бекетор, харьков
 
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