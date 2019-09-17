17.09.2019 17:57

Наномороженое, научные квесты и презентация робототехники: харьковчан приглашают на «Ночь науки»

VI Образовательный проект «Ночь науки», в рамках которого ведущие вузы Харькова презентуют свои научные открытия и достижения, пройдет 21 сентября в Харькове.



// Facebook

В этом году в проекте примут участие 16 высших учебных учреждений Харькова, в том числе Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова, Национальный медицинский университет, Национальный экономический университет им. Семена Кузнеца, а также Харьковский планетарий им. Ю. Гагарина и STEM-школа «Inventor», сообщила директор Департамента по взаимодействию с международными организациями Ольга Демьяненко.



Несколько мероприятий в рамках «Ночи науки» будут презентованы впервые. В их числе – квест для школьников на тему энергоэффективности, который пройдет при поддержке Немецкой федеральной компании «GIZ». Участникам игры будет предложено пять интересных маршрутов, в том числе «Виртуальная реальность» и «Творческая мастерская».

«Эта тема на сегодняшний день - очень актуальная и нужная, и город много работает в этом направлении, в частности с компанией «GIZ». Мы хотим, чтобы выпускники харьковских школ, проходя этот квест, наглядно ознакомились с проблемами и инновационными подходами в сфере энергоэффективности. Победители квеста получат подарки от партнеров», - отметила Ольга Демьяненко.



Еще один партнер мероприятия – компания «Vodafone Украина» - на базе Национального технического университета «ХПИ» проведет открытую лекцию под названием «Не стоит бояться восстания машин, лучше его возглавить», посвященную инновационным технологиям. Там также будет разыгран приз.

Торжественное открытие «Ночи науки» состоится в 16:00 в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова. В это же время начнут свои программы все вузы, на базе которых харьковчанам продемонстрируют различные эксперименты, познакомят с работой лабораторий и кафедр, а также презентуют современные разработки и достижения науки.



Так, в медуниверситете можно будет собрать из конструктора человека и изучить особенности своего организма, а в фармуниверситете – создать своими руками лекарственный препарат. В университете железнодорожного транспорта состоится презентация роботов, а гости университета питания и торговли смогут приготовить и продегустировать наномороженое. В Харьковском планетарии жителям и гостям города приоткроют тайну света, а в STEM-школе «Inventor» пройдет мастер-класс по изготовлению робопса.



Для удобства харьковчан будет организован трансфер на все локации по трем маршрутам: один по вузам, которые расположены в центре, другой – в сторону Алексеевки и третий – на Салтовку. Место сбора и конечная остановка автобусов – станция метро «Госпром». Автобусы будут курсировать с интервалом примерно 15-30 минут.



Подробная программа всех вузов-участников «Ночи науки», а также расписание движения трансфера



Организатор мероприятия - Департамент международного сотрудничества при поддержке Немецкой федеральной компании «GIZ» и компании «Vodafone Украина». «Ночь науки» проходит в городе по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.