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18.09.2019  13:12   

В Харькове пройдет уникальная театрализованная экскурсия

Презентация новой театрализованной экскурсии «Сватання на Гончарівці» по мотивам произведения писателя Григория Квитки-Основьяненко состоится 20 сентября.


//city.kharkov.ua
Мероприятие пройдет в рамках проведения Дней европейского наследия.
 
Участникам представится уникальная возможность познакомиться с историей и традициями Слободского края, принять участие в настоящей слобожанской свадьбе.
 
Экскурсия разработана Городским туристическим информационным центром совместно с Союзом этнологов и фольклористов, фольклорной группой «Муравский шлях» при поддержке Департамента международного сотрудничества.
 
Место сбора - пл. Конституции, возле памятника Независимости Украины, начало - в 17:00.
 
Посетить экскурсию можно бесплатно, но для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  уникальная экскурсия, сватання на гончарівці, харьков
 
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