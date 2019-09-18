Гопакфест пройдет в Харькове

Фестиваль украинского народного танца пройдет 30 ноября и 1 декабря.
В программу фестиваля «Гопакфест» путешествует по стране. Слобожанщина. Харьков» включены торжественное открытие, конкурсные выступления коллективов народного танца, проведение мастер-классов и круглых столов.
«Танцевальные коллективы в конкурсную программу включают народные танцы Слободской Украины», - рассказали организаторы мероприятия.
Заключительное мероприятие фестиваля - гала-концерт, на котором выступят танцевальные коллективы - участники фестиваля и профессиональные исполнители.
Организаторы также предусматривают возможность проведения Бала украинского танца.
«Фестиваль украинского народного танца «Гопакфест» - это постоянно действующая фестивальная программа народного творчества с участием танцевальных коллективов Украины. Главная цель и задачи фестиваля - возрождение, сохранение и развитие украинской народной хореографии, пропаганда украинской национальной культуры, формирование единого культурного пространства в украинском обществе, развитие национального самосознания», - рассказали организаторы.
Место проведения мероприятия будет озвучено позже.
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