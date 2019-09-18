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18.09.2019  15:33   

Гопакфест пройдет в Харькове

Фестиваль украинского народного танца пройдет 30 ноября и 1 декабря.


// ХОГА

В программу фестиваля «Гопакфест» путешествует по стране. Слобожанщина. Харьков» включены торжественное открытие, конкурсные выступления коллективов народного танца, проведение мастер-классов и круглых столов.

«Танцевальные коллективы в конкурсную программу включают народные танцы Слободской Украины», - рассказали организаторы мероприятия.

Заключительное мероприятие фестиваля - гала-концерт, на котором выступят танцевальные коллективы - участники фестиваля и профессиональные исполнители.

Организаторы также предусматривают возможность проведения Бала украинского танца.

«Фестиваль украинского народного танца «Гопакфест» - это постоянно действующая фестивальная программа народного творчества с участием танцевальных коллективов Украины. Главная цель и задачи фестиваля - возрождение, сохранение и развитие украинской народной хореографии, пропаганда украинской национальной культуры, формирование единого культурного пространства в украинском обществе, развитие национального самосознания», - рассказали организаторы.

 Место проведения мероприятия будет озвучено позже.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  гопакфест, фестиваль, харьков
 
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