18.09.2019 17:19

В Харькове стартовали Дни европейского наследия (ФОТО)

Международный семинар-практикум «Актуализация культурного наследия и устойчивый туризм» в рамках Дней европейского наследия прошел сегодня, 18 сентября, в Доме ученых.



//city.kharkov.ua

Почетными гостями и непосредственными участниками семинара стали заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, консул Генерального консульства Республики Польша в Харькове Анна Шуляковская, атташе Посольства Республики Франция в Украине по вопросам децентрализованного сотрудничества Шарль Матье и эксперт по разработке и реализации региональной стратегии развития экономики и туризма Франции Амин Амуж. Также в семинаре приняли участие ученые, историки, музеологи, культурологи, специалисты сферы туризма и студенты.

Как отметила Юлия Згурская, семинар открывает череду мероприятий, которые будут проходить в Харькове в рамках Дней европейского наследия. Она напомнила, что к международной акции по сохранению культурного наследия Харьков присоединяется уже в четвертый раз.

«Этот масштабный проект позволяет жителям и гостям любого европейского города посещать закрытые или малопосещаемые в обычные дни культурные, исторические объекты. Суть проекта – раскрыть горожанам то культурное наследие, материальное и нематериальное, которое их окружает. Сегодня мы начали с теоретической части, чтобы объяснить, что же такое культурное наследие, как его сберечь и вписать в современность», - сообщила Юлия Згурская.

Участники семинара обсудили актуальность сохранения культурного наследия, в частности для развития туризма, а также поделились мировым опытом его ревитализации (воссоздание и оживление).

В свою очередь эксперт из Франции Амин Амуж подчеркнул, что культурное наследие Харькова очень разнообразно и практически готово к тому, чтобы передать его новым поколениям.

«Для этого, как мне кажется, способы сохранения и ревитализации могут быть разными. Харьков довольно сильно отличается от Парижа, Лондона, и вам не надо им завидовать, у вас есть все, что нужно: исторические традиции, культурное, историческое и гастрономическое наследие, и в этом я уже успел убедиться. Харьков - достаточно молодой, динамичный, уникальный город», - подчеркнул Амин Амуж.

Напомним, в этом году в рамках Дней европейского наследия жителей города познакомят с архитектурным наследием Алексея Бекетова и приглашают 21 сентября посетить Дом ученых, Харьковскую государственную научную библиотеку им. В.Г. Короленко и Музей Алексея Бекетова. Также в Харькове пройдут театрализованные экскурсии, посвященные нематериальному культурному наследию.

Организаторы Дней европейского наследия - Департамент международного сотрудничества, Туристско-информационный центр КП «Центр развития международного сотрудничества», Научно-методический центр развития музееведения и памятниковедения ХГУ «НУА». Мероприятия проводятся при поддержке Программы «CityFace» Канадского института украинских студий Альбертского университета.