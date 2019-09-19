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19.09.2019  09:37   

Идет набор участников фестиваля «Пісні нескорених»

В Харькове состоится областной фестиваль-конкурс «Пісні нескорених».


// ХОГА

Фестиваль посвящен Дню защитника Украины и Дню Украинского казачества.

Конкурс участников начнется 26 сентября в 9:00 в Театрально-концертном центре (ул. Сумская, 25).

«Его главной целью является выявление и поддержка новых исполнителей и авторов современной героико-патриотической песни, содействие их творческой реализации. В конкурсе могут принимать участие отдельные исполнители, любительские, студенческие коллективы, военные и курсанты высших специализированных учебных заведений, участники АТО/ООС, войны в Афганистане, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, представители казацких организаций, волонтеры», - отмечают инициаторы мероприятия.

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 23 сентября подать в оргкомитет заявку соответствующего образца на электронный адрес: natalioliynyk7@gmail.com. Справки по телефону: (095) 696 81 03. С порядком и условиями проведения фестиваля-конкурса можно ознакомиться здесь.

Выступление победителей конкурса состоится 14 октября во время областных культурных мероприятий ко Дню казачества и Дню защитника Украины.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  фестиваль, харьков
 
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