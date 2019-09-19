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19.09.2019  14:31   

Любовь и поэзия в лекции харьковского искусствоведа

20 сентября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве».


// cultura.kh.ua

Тема лекции – «Любовь как поэзия, поэзия как любовь». Лектор - этнограф, фольклорист, культуролог, искусствовед, литературовед, поэт Михаил Красиков.

Две крупнейшие загадки в мире - чувство любви и рождения поэзии - похожи. Более того, человек, когда занимается любовью, невольно становится поэтом, а поэт только тогда способен что-то создать, когда любит. Именно об этих удивительных закономерности и пойдет речь в лекции, а материалом будет служить новая книга лектора, его шестая поэтический сборник - «Ученик травы».

Вход – свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Справка. Михаил Красиков – поэт, этнограф, фольклорист, литературовед, культуролог, искусствовед. Автор более 800 научных, научно-популярных и литературных публикаций. Составитель ок. 50 книг. Кандидат филологических наук, профессор кафедры украиноведения, культурологии и истории науки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор Этнографического музея «Слобожанские сокровища» им. Г. Хоткевича НТУ «ХПИ» и галереи Art KhPI, директор Харьковского отделения Украинского этнологического центра Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины, член Национального союза писателей Украины, Национального союза художников Украины, Международной ассоциации искусствоведов и ряда других научных обществ и ассоциаций, почетный член Всеукраинского союза краеведов, председатель Совета Неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой, член Консультативного совета по охране культурного наследия при Департаменте культуры и туризма ХОГА.

Тэги:  лекция, харьков
 
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