О известных фотографах прошлого презентуют книгу в Харькове

21 сентября в 16:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится презентация книги-фотоальбома известного фотографа Владимира Оглоблина «Время Федецкого», посвященная выдающемуся фотографу конца XIX - нач. XX века.
Этот фотоальбом - дань памяти великому фотографу Альфреду Федецкому и его времени. Более 100 лет назад в Харькове работал, создавал фотографические шедевры мастер, благодаря которому мы можем увидеть город в период расцвета на рубеже XIX - нач. XX веков, представить жителей, оставивших заметный след в истории города, и тех, о ком память осталась только на старинных фотографиях.
Идея этого альбома заключается в том, чтобы показать искусство фотографии великого мастера Альфреда Федецкого и, частично, особенности того удивительного времени на рубеже двух веков.
В подарочном фотоальбоме представлены 150 фотографий, выполненных преимущественно А. Федецким и его не менее известными современниками, мастерами светописи В. Досекинім, А.Иваницким, Ю. Бильдтом, В. Шабельским.
Издание рассчитано на любителей и ценителей фотоискусства, истории фотографии и самого города Харьков, коллекционеров, исследователей, специалистов и широкий круг читателей.
Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
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