20.09.2019 14:57

Ольга Сумская провела в Харькове кастинг моделей

Кастинг моделей для участия в показе первой коллекции одежды народной артистки Украины Ольги Сумской, разработанной совместно с харьковским брендом «MaKha», состоялся 19 сентября в Харькове.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие около 100 профессиональных и начинающих моделей. В состав жюри вошли актриса Ольга Сумская, начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, основатель бренда «MaKha» Мария Бысова, исполнительный директор «Kharkiv Fashion Cluster» Олег Егоров, имидж-дизайнер Елена Шушляпина, директор модельного агентства «International Fashion Studio» Виктория Волкова.

Ольга Сумская отметила, что идея создания собственной коллекции одежды пришла к ней два года назад, когда она вместе с актером и супругом Виталием Борисюком вела «Kharkiv Fashion».

Актриса подчеркнула, что в ходе кастинга жюри обращало внимание не только на фигуру претенденток, но и на их харизму.

«Украинские женщины – самые красивые на свете. Харьковчанки всегда отличаются своей харизмой, женственностью и эмоциональностью. Мы отобрали лучших из лучших. Обещаю, что на «Kharkiv Fashion 2019» будет очень интересно и стильно! Наша одежда не будет затмевать харизму и индивидуальность женщины, наоборот, подчеркнет ее», - отметила Ольга Сумская.

Начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская напомнила, что презентация дебютной коллекции артистки на подиуме «Kharkiv Fashion 2019» состоится 11 октября.

«Для Ольги Сумской эта коллекция станет не просто дебютной. Она заложит начало эксклюзивного бренда, который станет популярным не только в Украине. Поэтому нам очень важно сделать так, чтобы ее презентация с успехом прошла именно в Харькове и дала старт новому развитию и направлению в творчестве актрисы», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Всего в рамках кастинга было отобрано 15 моделей для показа коллекции одежды Ольги Сумской и Марии Бысовой «RIDNA». Также, отметили организаторы, уже подобраны ткани и необходимые материалы для разработки авторских принтов и узоров коллекции.

Напомним, «Kharkiv Fashion 2019» пройдет 11-12 октября на Арт-заводе «Механика. Новая Земля». Проект организован управлением инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта по инициативе Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.