Харьковские ассамблеи посвятят 250-летию Котляревского

23.09.2019 13:57

27 сентября в городе стартует 26-й стартует Международный музыкальный форум «Харьковские ассамблеи»

Торжественное открытие фестиваля 26-го состоится в Харьковской областной филармонии в 19:00.

В этом году фестиваль посвящен классику украинской литературы - Ивану Котляревскому.

«В 2019 году исполняется 250 лет со дня рождения выдающегося украинского писателя, внесшего весомый вклад в развитие современного украинского литературного языка - Ивана Петровича Котляревского. Его имя стало символом самоидентификации украинской нации и ее европейского выбора. Фигура яркого представителя украинского барокко уже вызвала интерес многих художников, что позволит еще больше укрепить культурный потенциал Слобожанщины», - отметили организаторы фестиваля.

Во время фестиваля состоятся две премьеры по Котляревскому - «Наталка Полтавка» в новой музыкальной версии Александра Щетинского (режиссер - Заслуженный деятель искусств Украины Леонид Садовский) и «Энеида» в постановке Заслуженного артиста Украины Анатолия Лобанова. Кроме того, пройдут спектакли по произведениям Котляревского и о Котляревском от театральных коллективов Харькова и Полтавы; блиц-спектакли по драматургии Котляревского в формате открытых чтений; чтения современной украинской драматургии; выставки, лекции, дискуссии, интерактивные лекции-перформансы, экскурсии и многое другое.

Харьковские ассамблеи продлятся до 20 октября. За три недели публика сможет услышать блестящих музыкантов. Это дирижеры Кристоф Адт (Германия), Юрий Насушкин (Испания), Хедвиг Швимберге (Бельгия), Заслуженный деятель искусств Украины Юрий Янко и Заслуженная артистка Украины Виктория Жадько; пианисты Вольфганг Манц, Дагмар Хартманн (Германия), Лидия Стратулат (Испания), Мирослава Сумлинска (Польша). А также виолончелисты Денис Северин (Швейцария), Анна Гастинель (Франция), Юстус Гримм (Бельгия), Райнхард Армледер (Германия), контрабасист Петру Иугу (Румыния), гобоистка Светлана Анчева (Болгария), кларнетист Нуно Пинту (Португалия), скрипачи Юрий Насушкин (Испания), Паула Пройсс (Польша), гитарист Ференц Бернат, Давид Павлович (Венгрия).

Также в рамках «Харьковских ассамблей» проводится уже IV Международный конкурс музыкального искусства, один из немногих музыкальных конкурсов, в котором могут принимать участие лица широкого возрастного спектра до 40 лет включительно. Весной этого года конкурс стал членом EMCY (Европейская ассоциация музыкальных конкурсов для молодежи). Сейчас ассоциация предоставит одному из лауреатов специальный приз - концерт в одной из стран Европейского союза.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут научно-практическая конференция «На рубеже эпох: Художник как двигатель культурных пластов» (4-5 октября), презентации книг, творческие встречи, мастер-классы.