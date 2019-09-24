24.09.2019 10:01

Каждый шестой турист в Харькове - ребенок до 17 лет

Харьков с его историко-культурными памятниками, неповторимыми пейзажами, богатым наследием, рекреационными ресурсами и искренними людьми имеет все условия для развития туризма и статусного проведения праздника, посвященного Дню туризма в Украине.



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В прошлом году туристические услуги в области предоставляли 266 субъектов туристической деятельности (83 юридические лица и 183 физических особипидприемци), которыми в течение года обслужено 62,2 тыс. туристов и 5,5 тыс. экскурсантов.

Внутренним туризмом было охвачено 8,3 тыс. человек.

Из общего количества туристов 15,0% - дети в возрасте до 17 лет.

Наиболее популярными странами для посещения остаются Турция и Египет.

Кроме того, география путешествий включала такие страны как Греция, Испания, Италия, ОАЭ, Черногория, Чехия и другие.

Для подавляющего большинства туристов (97,0%) основной целью путешествия была организация досуга и отдыха.

С целью лечения выезжали 2,7% туристов, со служебной, деловой, учебной целью путешествовали 0,3% туристов.