23.09.2019 17:23

В Харькове прошли первые «Культурные пикники» (ФОТО)

Фестиваль художественного эдьютейнмента «Культурные пикники» прошел 22 сентября в Покровском сквере.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие художественные школы, музеи, центры культуры, учреждения высшего образования, мастера и коллективы народного творчества, театральные и эстрадные учреждения, общественные культурологические организации. Культурные пикники посетили около 6 тыс. человек.

Желающие с помощью игры смогли узнать о приключениях философа Григория Сковороды, научиться играть на современных, классических и народных музыкальных инструментах, ознакомиться с традиционными нарядами Слобожанщины, нарисовать пейзажи центра города, научиться играть на бытовых предметах, почувствовать себя в роли реставратора или этнографа.

«Мы предложили совместить эдьютейнмент, то есть образование в развлечении, и продвижение учреждений культуры в уличном формате. Идея в том, чтобы лишний раз сблизить игрока сектора культуры, досуга и креатива с его целевой аудиторией – широкой общественностью – теми, кто мало и неохотно посещает события в сфере искусств. Формат «Культурных пикников» – безбарьерность и основывается на принципе «покажи, объясни, дай попробовать». Профессионалы и мастера искусств на открытом пространстве без сценических ограничений учат зрителя навыку или отдельному таланту из всех областей культуры, а зритель становится соучастником такого обучения и действа», – рассказала менеджер «Культурных пикников» в Харькове Татьяна Баглай.

Кроме того, на пикниках работала локация Программы информационного партнерства с культурными и спортивными мероприятиями Представительства ЕС в Украине, где можно было узнать о грантовых и других возможностях сотрудничества с европейскими институтами. Прошли лекции по искусству фотографии, культуре сериалов, рекламе, культурным стереотипам в кино на примере фильмов, посвященных Японии, а также о массовом искусстве как инструменте пропаганды.

Организаторы «Культурных пикников» - общественная организация «Центр развития громад» и Харьковский городской центр досуга молодежи при поддержке Украинского культурного фонда. В Харькове среди участников были два грантера фонда – проект «Хочу быть взрослым» программы «Усиление мощности украинской аудиовизуального сектора: продакшен и постпродакшен украинского телепродукта» и проект «Инклюзия в музее» программы «Инклюзивное искусство».