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23.09.2019  19:57   

Харьковчане ознакомились с архитектурным наследием Алексея Бекетова (ФОТО)

Экскурсии в рамках проведения Дней европейского наследия посетили более полутысячи харьковчан.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 23 сентября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская.
 
Она напомнила, что в этом году в рамках международной акции «Дни европейского наследия» для горожан 21 сентября провели экскурсии в Дом ученых, Харьковскую государственную научную библиотеку им. В.Г. Короленко и Музей А. Бекетова. Всего в них приняли участие более 500 человек, и это, по словам Юлии Згурской, намного больше, чем в предыдущие годы.
 
Кроме того, она отметила, что огромный интерес среди жителей города вызвала новая театрализованная экскурсия «Сватання на Гончарівці» по мотивам одноименного произведения писателя Григория Квитки-Основьяненко, которая состоялась 20 сентября. В ходе мероприятия участники имели возможность познакомиться с историей и традициями Слободского края и поучаствовать в настоящей слобожанской свадьбе.
 
«Очень много было позитивных отзывов об этом мероприятии. В рамках этой экскурсии мы представили горожанам Харьков как центр слобожанской культуры через призму произведений Григория Квитки-Основьяненко. Всего на это мероприятие пришло около 170 человек, и даже когда уже была закрыта регистрация, люди, прочитавшие об этом событии, все равно шли послушать и посмотреть», - подчеркнула заместитель директора департамента.
 
Отметим, в этом году Харьков уже в пятый раз присоединился к международной акции, которая проходит с 1991 года под эгидой Совета Европы. Мероприятия по модели «открытых дверей» традиционно проходят в выходные дни и предусматривают возможность ознакомления жителей города с достопримечательностями, которые в обычные дни мало доступны для посещения широкой публикой.
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  экскурсия, бекетов, харьков
 
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