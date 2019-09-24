Для спектакля Схід Opera изготовили новые костюмы и декорации (ФОТО)

В 144 театральном сезоне сказка братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов» заиграла новыми красками.
На сцене ХНАТОБа им. Н. Лысенко спектакль «Белоснежка и семь гномов» был поставлен в 1975 году. Тогда харьковчане увидели балет на музыку польского композитора Бориса Павловского в хореографии Генриха Майорова.
В этом сезоне коллектив ХНАТОБа им. Н. Лысенко/ «Схід Opera» подготовил обновленную версию спектакля при сохранении музыки и хореографии.
В постановке задействованы 38 артистов балета и 4 состава солистов.
21 и 22 сентября со сцены театра зрителей удивляли новыми яркими костюмами и декорациями, которые разработал известный харьковский художник, член Союза художников Украины Владимир Рябцев.
В следующий раз харьковчане увидят этот спектакль 27 октября.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: