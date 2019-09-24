Для спектакля Схід Opera изготовили новые костюмы и декорации (ФОТО)

24.09.2019 09:09

В 144 театральном сезоне сказка братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов» заиграла новыми красками.

На сцене ХНАТОБа им. Н. Лысенко спектакль «Белоснежка и семь гномов» был поставлен в 1975 году. Тогда харьковчане увидели балет на музыку польского композитора Бориса Павловского в хореографии Генриха Майорова.

В этом сезоне коллектив ХНАТОБа им. Н. Лысенко/ «Схід Opera» подготовил обновленную версию спектакля при сохранении музыки и хореографии.

В постановке задействованы 38 артистов балета и 4 состава солистов.

21 и 22 сентября со сцены театра зрителей удивляли новыми яркими костюмами и декорациями, которые разработал известный харьковский художник, член Союза художников Украины Владимир Рябцев.

В следующий раз харьковчане увидят этот спектакль 27 октября.