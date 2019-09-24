24.09.2019 10:10

Харьковчан приглашают на фестиваль документального кино

III Международный кинофестиваль «Kharkiv Meet Docs» пройдет с 25 по 29 сентября в Харькове.



// city.kharkov.ua

В программе – 26 полнометражных и короткометражных картин, фильмы-претенденты на премию «Оскар» от Украины и Швеции, участники Берлинале, Одесского международного кинофестиваля, фестиваль независимого короткометражного кино «Бардак».

В рамках фестиваля впервые пройдет конкурс детского и подросткового видео на социально значимые темы и воркшопы для школьников. Среди членов жюри – документалисты Сергей Буковский и Виталий Манский, преподаватель Валентин Марченко, а среди наставников – генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, продюсер Анна Паленчук, немецкий продюсер и режиссер Феликс Кригсхайм. Победитель конкурса получит в подарок квадрокоптер.



Откроет фестиваль показ дебютной киноленты Наримана Алиева «Домой» – претендента на премию «Оскар» от Украины. В июле фильм получил Гран-при на юбилейном, 10-м, Одесском международном кинофестивале. Режиссер лично представит фильм. В основной секции фестиваля – фильмы «История Зимнего сада» Семена Мозгового, «Братья по оружию» Сергея Лысенко, «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» Надежды Парфан, «Верю. Жду. Молюсь» Екатерины Стрельченко и др.



Организаторы отметили, что главная тема фестиваля – общественный активизм и независимая журналистика. Поэтому 26 сентября в Харьковском экономическом университете им. Семена Кузнеца пройдет конференция с участием волонтеров, общественных активистов, ведущих журналистов Харьковщины и военных корреспондентов. В рамках мероприятия покажут три короткометражные работы: «Цвет фасада – синий» Алексея Радинского, получивший специальную награду жюри на 48-м Киевском международном кинофестивале «Молодость», «Миротворцы. В горах Сванетии» Андрея Киршина и «Без Статуса. Украина» Дмитрия Тяжлова.



Также в программе фестиваля ряд воркшопов и панельных дискуссий. Выступят эксперты Украинского культурного фонда, представители программы «Culture Bridges» от Британского совета в Украине и фонда «Відродження», которые расскажут о возможностях финансирования проектов аудиовизуального и культурного секторов. Сценаристка и драматург Наталья Ворожбит прочитает лекцию о создании киносценария, актриса Ирма Витовская поделится базовыми секретами актерского мастерства – как выстроить свой персонаж, что такое «этюдный метод» и пр.



Подробная программа фестиваля