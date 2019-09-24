24.09.2019 17:58

В Художественном музее презентуют альбом-каталог «Илья Репин и Харьковщина»

Издание посвящено 175-летию со дня рождения одного из величайших европейских художников.



// ХОГА

Презентация пройдет в Харьковском художественном музее (ул. Жен Мироносиц, 11) 25 сентября в 16:30.



5 августа исполнилось 175 лет со дня рождения уроженца Чугуева Ильи Ефимовича Репина, который своим щедрым творческим вкладом обогатил мировую сокровищницу изобразительного искусства. К юбилею художника издательство «Золотые страницы» подготовило и издало альбом-каталог «Илья Репин и Харьковщина» (автор концепции, текстов, руководитель проекта - директор ОКУ «Харьковский художественный музей» В. Мызгина, соавторы: директор КУ «Художественно-мемориальный музей И. Е. Репина» С. Бучастая, заместитель директора КУ «Художественно-мемориальный музей И. Е. Репина» О. Шевченко). Это научно-популярное издание раскрывает связи известного во всем мире художника с его родиной.



В альбоме впервые собраны сведения обо всем творческом достоянии И.Репина, которое хранится в музеях Харьковщины, архивные и мемориальные вещи, связанные с жизнью и деятельностью художника, большая часть которых публикуется впервые. Авторы альбома активно использовали мемуары Репина «Далекое близкое», эпистолярное наследие художника, раскрыты приемы живописно-пластического и образного решения репинских произведений. Альбом вмещает более 90 цветных и черно-белых иллюстраций, тексты дополнены десятками кратких биографических справок относительно личностей из круга общения художника.



В альбоме содержится каталог музейных предметов из харьковских исторического и художественного музеев, Художественно-мемориального музея И.Репина (Чугуев), Пархомовского художественного музея им. А.Ф.Лунева.



Издание рассчитано на широкий круг поклонников творчества Репина и может стать достойным памятным подарком для гостей Харьковщины.