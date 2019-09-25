25.09.2019 10:33

Харьковские художники представили Украину на международном фестивале

Группа харьковских художников приняла участие в Международном арт-фестивале в городе-побратиме Нюрнберге (Германия).



// city.kharkov.ua

От Украины харьковчане были единственными представителями.

Ранее в Харькове при поддержке Генерального консульства Федеративной Республики Германия прошел конкурс на лучший эскиз граффити среди харьковских студентов и выпускников факультетов творческих направлений. Выиграла творческая группа художника Алексея Постульги. В качестве приза их пригласили на международный арт-фестиваль в город-побратим Нюрнберг.

Как сообщила руководитель проекта «Betonliebe» («Любовь к бетону») Мириам Фуггенталер, в этом году в фестивале принимают участие восемь творческих групп. Это не окончательное число участников, потому что проект только стартовал и будет продолжаться в течение года.

«Проект «Betonliebe» отличается тем, что в этом районе Нюрнберга, который называется Ланграсса, живет очень много иностранцев. Мы стараемся привлечь как можно больше людей, живущих здесь. Главная идея фестиваля заключается не в том, что городские власти просто красиво разрисуют стены, а люди сами привнесут идеи, как сделать свой город красивее. К тому же, поскольку мы работаем с городами-побратимами, - приглашаем присоединиться к нашему проекту художников из таких городов. Среди них и Харьков», - рассказала Мириам Фуггенталер.

Харьковчане не только приняли участие в фестивале, но и увидели старинную архитектуру - дома, замки и храмы. Как рассказал художник Алексей Постульга, такие мероприятия вдохновляют.

«Важно общаться, особенно в профессиональной сфере. Мы приехали познакомиться, поговорить о совместных планах на будущее и о том, как они будут осуществляться. Нам всегда есть что показать», - сказал Алексей Постульга.



Мириам Фуггенталер отметила, что харьковские художники создают очень красивые проекты, и, возможно, в будущем их картина украсит одну из городских стен Нюрнберга.