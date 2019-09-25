Харьковские художники представили Украину на международном фестивале

Группа харьковских художников приняла участие в Международном арт-фестивале в городе-побратиме Нюрнберге (Германия).
От Украины харьковчане были единственными представителями.
Ранее в Харькове при поддержке Генерального консульства Федеративной Республики Германия прошел конкурс на лучший эскиз граффити среди харьковских студентов и выпускников факультетов творческих направлений. Выиграла творческая группа художника Алексея Постульги. В качестве приза их пригласили на международный арт-фестиваль в город-побратим Нюрнберг.
Как сообщила руководитель проекта «Betonliebe» («Любовь к бетону») Мириам Фуггенталер, в этом году в фестивале принимают участие восемь творческих групп. Это не окончательное число участников, потому что проект только стартовал и будет продолжаться в течение года.
«Проект «Betonliebe» отличается тем, что в этом районе Нюрнберга, который называется Ланграсса, живет очень много иностранцев. Мы стараемся привлечь как можно больше людей, живущих здесь. Главная идея фестиваля заключается не в том, что городские власти просто красиво разрисуют стены, а люди сами привнесут идеи, как сделать свой город красивее. К тому же, поскольку мы работаем с городами-побратимами, - приглашаем присоединиться к нашему проекту художников из таких городов. Среди них и Харьков», - рассказала Мириам Фуггенталер.
Харьковчане не только приняли участие в фестивале, но и увидели старинную архитектуру - дома, замки и храмы. Как рассказал художник Алексей Постульга, такие мероприятия вдохновляют.
«Важно общаться, особенно в профессиональной сфере. Мы приехали познакомиться, поговорить о совместных планах на будущее и о том, как они будут осуществляться. Нам всегда есть что показать», - сказал Алексей Постульга.
Мириам Фуггенталер отметила, что харьковские художники создают очень красивые проекты, и, возможно, в будущем их картина украсит одну из городских стен Нюрнберга.
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