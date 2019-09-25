25.09.2019 13:31

Птицы Шри Чинмоя поселились в Мистецтві Cлобожанщины

С 19 сентября по 5 октября в галерее «Мистецтво Слобожанщины» проходит выставка живописных произведений американского художника Шри Чинмоя «Птицы мечтают о мире-свободе».



// cultura.kh.ua

Экспонаты для выставки предоставлены ОО «Центр Шри Чинмоя». В экспозицию выставки вошли копии некоторых работ художника из серии «Птицы, мечтают о мире и свободе».



Шри Чинмой является известным миротворцем и философом, который в 2007 году был номинирован на Нобелевскую премию мира. Он оставил значительный наследство во многих сферах человеческой деятельности, среди которых поэзия, музыка и, конечно, художественное искусство. Шри Чинмой считал, что занятия творчеством могут помочь человеку в духовном росте, сделать ее более цельной и всесторонне развитой. Главные идеи, среди которых любовь, поиск внутреннего покоя и света, воплотились и в его живописных работах, экспонировались в известных музеях, галереях и залах мира, таких как Галерея Карусель в Лувре (Париж), Национальная галерея (Оттава), Карнеги холл ( Нью-Йорк), Мол Галери (Лондон), Выставочный зал ратуши (Осло) и многие другие.



Образ птицы занимает особое место в творчестве Шри Чинмоя. Он символизирует душу, стремление к свободе. Стиль, в котором сделаны работы является авторским, и называется «Jharna-Kala», что в переводе с бенгальского означает «Фонтан-искусство». Это абстрактный, метафорический стиль, в котором художник выразил свои чувства. Работы является лаконичными, емкими, но в каждой из них присутствует легкость и гармония.



Во время работы выставки состоится ряд мероприятий:



26 сентября в 17:00 - лекция Юлии Хариной на тему: «История моды. Опасная мода прошлого. Часть 1»;

28 сентября с 12:00 до 18:00 – акция по обмену фотографиями «Сушка - 2019», вдоль площади Свободы на территории пешеходной аллеи между Харьковским областным дворцом детского и юношеского творчества и площадью Свободы;

2 октября в 17:00 – творческая встреча с автором персональной выставки художественных работ харьковского врача Ольги Прасол «Мой уютный мир»;

3 октября в 17:00 – творческая встреча с организаторами выставки произведений американского художника Шри Чинмоя «Птицы мечтают о мире-свободе».

Вход свободні й по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Время работы выставки: ВТ–СБ, 11:00–19:00.