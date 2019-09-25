Харьковчанам расскажут об истории моды

26 сентября в 17: 00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится лекция Юлии Хариной.
Вход – свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Минирование суда: полиция проверила здание - бомб нет (ФОТО)
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Середина недели выдастся солнечной, ночью и утром слабый туман. Ночью сильные заморозки до 5 градусов. Без осадков, очень высокая пожарная опасность.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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