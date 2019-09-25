Харьковчанам расскажут об истории моды

25.09.2019 11:54

26 сентября в 17: 00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится лекция Юлии Хариной.

Мода может быть не только высокой, но и смертельной. К сожалению, это не раз доказывали люди Викторианской эпохи, надевая на себя костюмы из ядовитых и токсичных материалов. Эта лекция расскажет, как рисковали модники и модницы в прошлом.

Вход – свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).