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26.09.2019  14:31   

В Художественном музее откроется выставка живописи Николая Курсина

Открытие выставки, посвященной 80-летию художника, состоится 26 сентября в 16:00 по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.


// ХОГА
В экспозиции - около 60 произведений из частной коллекции автора – заслуженного художника Украины: сюжетно-тематические композиции, пейзажи, портреты, натюрморты.

Николай Курсин - художник-философ, в своих картинах пытается раскрыть тайны природы. Художник отражает действительность в различных знаковых формах - символах, метафорах, аллегориях. Он удивительным образом соединяет воображаемое и реальное, что придает работам фантасмагорический характер, вызывая у зрителя широкий круг ассоциаций. Курсин создает композиции по только ему известным законам художественной интуиции и колористического мышления, что делает творчество этого самобытного мастера, несомненно, неординарным и креативным явлением в художественной жизни Украины.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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