В Художественном музее откроется выставка живописи Николая Курсина

Открытие выставки, посвященной 80-летию художника, состоится 26 сентября в 16:00 по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.
Николай Курсин - художник-философ, в своих картинах пытается раскрыть тайны природы. Художник отражает действительность в различных знаковых формах - символах, метафорах, аллегориях. Он удивительным образом соединяет воображаемое и реальное, что придает работам фантасмагорический характер, вызывая у зрителя широкий круг ассоциаций. Курсин создает композиции по только ему известным законам художественной интуиции и колористического мышления, что делает творчество этого самобытного мастера, несомненно, неординарным и креативным явлением в художественной жизни Украины.
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
влажн.:
давл.:
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