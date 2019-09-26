26.09.2019 15:05

Художница-психотерапевт приглашает на творческую встречу

2 октября в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с автором персональной выставки живописи харьковского врача Ольги Прасол «Мой уютный мир».



// cultura.kh.ua

На творческой встрече Вы сможете познакомиться с оригинальными работами художницы Ольги Прасол, узнать о творческом становлении автора, художественных методах и экспериментах, дальнейших творческих планах, а также задать интересующие вас вопросы.



Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу работ автора выставки и мастер-шоу по кофейном живописи.



Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).