Художница-психотерапевт приглашает на творческую встречу

2 октября в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с автором персональной выставки живописи харьковского врача Ольги Прасол «Мой уютный мир».
На творческой встрече Вы сможете познакомиться с оригинальными работами художницы Ольги Прасол, узнать о творческом становлении автора, художественных методах и экспериментах, дальнейших творческих планах, а также задать интересующие вас вопросы.
Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу работ автора выставки и мастер-шоу по кофейном живописи.
Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции, Европейский день языков и Всемирный день моря.
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