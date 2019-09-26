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26.09.2019  15:05   

Художница-психотерапевт приглашает на творческую встречу

2 октября в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с автором персональной выставки живописи харьковского врача Ольги Прасол «Мой уютный мир».


// cultura.kh.ua

 На творческой встрече Вы сможете познакомиться с оригинальными работами художницы Ольги Прасол, узнать о творческом становлении автора, художественных методах и экспериментах, дальнейших творческих планах, а также задать интересующие вас вопросы.

Кроме того, гости галереи смогут во время встречи увидеть слайд-шоу работ автора выставки и мастер-шоу по кофейном живописи.

Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Тэги:  творческая встреча, харьков
 
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